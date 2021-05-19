دنيا سمير غانم تدعو لوالديها: “اللهم اشف سمير ودلال وامسح عنهما كل ألم”

دعت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم لوالديها النجم الكبير سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز بالشفاء العاجل عبر صفحتها على إنستغرام.

وكتبت “اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب، اشفى كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت”.

وأضافت “اللهم إنى أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض، ربي أرح ثم هوّن ثم اشفي”.

وتابعت “اللهم يا من شفيت ضر أيوب وكشفت كرب يعقوب، اشف سمير ودلال وامسح عنهما كل ألم”.

وقالت “اللهم أنت أعلم بحالهما ووجعهما، لا شفاء إلا شفائك ولا دواء إلا دوائك، اشف واعف عن جميع مرضى المسلمين”.