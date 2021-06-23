دنيا سمير غانم تغيب عن حفل تكريمها بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

اعتذرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، عن حضور حفل تكريمها كشخصية للدورة الخامسة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة.وأكدت الفنانة عدم قدرتها على ترك والدتها النجمة دلال عبد العزيز في الوقت الحالي، بهذه الحالة الصحية التي تعيشها.

وكان من المقرر تكريم دنيا سمير غانم بحفل افتتاح المهرجان المقرر تنظيمه اليوم الأربعاء. على أن تقام ندوة خاصة عن مسيرتها الفنية في اليوم التالي بحضورها ومشاركة عدد من نجوم الفن والنقاد.إلا إن الفنانة تقدمت بإعتذار لإدارة المهرجان، نظرا للظروف الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.والتي لا تزال تعاني من مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.وحسب موقع “سيدتي”، قررت إدارة المهرجان، تعويض غياب دنيا سمير غانم بتكريم الممثلة الفرنسية الشهيرة ماشا ميريل.

وخططت إدارة المهرجان لتكريم دنيا سمير غانم، باعتبارها نموذجًا يمثل إبداع المرأة في حاضر ومستقبل السينما المصرية.فضلا عن كونها من أهم نجمات جيلها اللاتي قدمن أعمالا مميزة أشاد بها الجمهور والنقاد.

وقال مدير المهرجان، الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا، أن اختيار دنيا سمير غانم لتكريمها، يأتي من منطلق الاحتفاء بنجمات السينما الشابات اللاتي يحملن على عاتقهن مسؤولية تطور وازدهار السينما المصرية في السنوات المقبلة.مشيرا إلى إن دنيا سمير غانم تعتبر نموذجًا للفنانة الشاملة القادرة على تقديم كافة الأدوار.خصوصا بتألقها في السينما وحتى الدارما التلفزيونية من خلال مسلسلات ناجحة مثل “نيللي وشريهان” و”لهفة” و”في اللا لا لاند” و”بدل الحدوتة تلاتة”.