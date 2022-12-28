دنيا سمير غانم تفاجئ جمهورها وتنضم لدراما رمضان 2023

فاجأت النجمة المصرية، دنيا سمير غانم، جمهورها، بإعلانها عن عودتها إلى موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023، بعد غياب عامين كاملين.

وأكدت الفنانة، أنها بصدد بدء تصوير مسلسل من 15 حلقة. ورفضت الكشف عن تفاصيله ولكنها ألمحت إلى رغبتها في تجسيد حملتها الإنسانية كسفيرة لليونيسيف.

وقالت دنيا سمير غانم، خلال لقائها ببرنامج “ET بالعربي”، إنها تتمنى تقديم عمل درامي أو سينمائي يتحدث عن الاختلاف بأنواعه.

مضيفة أنها تستعد لعمل درامي في رمضان المقبل 2023، وسيتكون من 15 حلقة فقط.

ولازالت الشركة المنتجة تعمل على مرحلة التعاقدات مع أبطال العمل، حيث لم ينضم للعمل رسمياً سوى بيومي فؤاد ومحمد سلام فقط.

ومن المُقرر انطلاق التصوير منتصف شهر جانفي المقبل بالقاهرة.

يذكر أن دنيا لديها مسلسل مؤجل بعنوان “عالم موازي” وهو آخر تعاون يجمعها بوالديها سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وكان من المقرر عرضه في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022، ولكن تم رفعه من خريطة العرض في اللحظات الأخيرة.