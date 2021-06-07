دنيا سمير غانم تكشف الحالة الصحية لوالدتها وتتحدث لأول مرة عن وفاة والدها

تحدثت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، لأول مرة عن الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وعن وفاة والدها النجم الراحل سمير غانم.وكتبت الفنانة على صفحتها بانستغرام: “والله العظيم دعائكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد مامي”.

وأضافت الفنانة: “هي لسة في العناية المركزة وما تعرفش حاجة عن بابي، حالتها لسه ما تسمحش إننا نقول لها خبر زي ده”.وتابعت دنيا: “شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابي ويصبرنا على فراقه ويشفي مامي يا رب”.وتوفي النجم سمير غانم في أواخر ماي الماضي بعد صراع مع المرض،ودفن دون حضور زوجته دلال عبد العزيز لعدم استقرار حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ومن جهة أخرى، تم تداول صورة خلال الساعات الماضية، قيل إنها الأولى لدلال عبد العزيز من مصلحة العناية المركزة.

وأكد مصدر مقرب من العائلة، أن الصورة لا تعود للفنانة، لأنه غير مسموح بزيارتها من الأساس.وحسب موقع مجلة “سيدتي”، فإن الصورة المتداولة، هي مجرد صورة تم عرضها خلال تقرير عن حالة فيروس كورونا في مصر.وعرض في التقرير الذي تم فيه ذكر الفنانة دلال عبد العزيز، صورة معتمة لسيدة من داخل العناية المركزة وتتنفس عبر ماسك الأكسجين، ولكنها لا تعود لها.

هذا وتم تداول شائعات حول إصابة دلال بمرض لا يمكن الشفاء منه وهو التليف الكامل للرئة،ورفض رئيس اللجنة العلمية تأكيد المعلومة.بينما أكدت مصادر من داخل المستشفى أن تراجع نسبة الاكسجين في الدم. بسبب رفض إيمي ودنيا وضع والدتهن على جهاز الشق الحنجري، بعد تداول معلومة تؤكد أن الفطر الأسود قد يأتي بسبب سوء تعقيم مثل هذه الأجهزة.