دنيا سمير غانم توجه رسالة لجمهورها بعد رحيل والديها

توجهت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم برسالة شكر لكل من تضامن مع عائلتها في أزمتها الأخيرة وخاصة جمهورها، الذي ساندها بعدما رحل والديها الفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز.

ونشرت دنيا صورة تجمعها مع أسرتها، عبر حسابها الشخصي على موقع فايسبوك وكتبت: “شكرًا لكل الناس اللي بتحبنا وواقفة جنبنا وبتسأل علينا وبتراعي مشاعرنا.. ده طبيعي بين الأصدقاء والأقارب.. لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس”.

مضيفة: “هم والله كلهم أهلي وأخواتي ودعواتهم ومساندتهم كلها بتوصلنا.. ربنا يخليكم لينا.. هفضل أشكركم طول عمري على إحساسكم بينا.. شكرًا لكل أهلنا وأخواتنا في الوطن العربي كله.. ربنا يسعدكم ويحفظ لكم حبايبكم يا رب.. بابي ومامي حبايبي ربنا يرحمكم ويسعدكم حبايبكم اللي أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا”.