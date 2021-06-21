دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل في عيد الأب

وجهت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، رسالة لوالدها الراحل، النجم سمير غانم، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة يوم الأب العالمي.وكتبت دنيا على حسابها في موقع “تويتر”: “كل سنة وأنت طيب يا أجمل أب ورجل في العالم”.

وأضافت الفنانة: “بحبك أوي وبشكرك على كل الذكريات الحلوة اللي شفناها معاك.كلها حب وضحك ودلع وسعادة وحنية وطيبة واهتمام وتشجيع..بحبك أوي ربنا يرحمك ويسعدك يا أبي.كل سنة وانت طيب يا أجمل أب و رجل في العالم”.

وتوفي الفنان القدير سمير غانم في 20 ماي الماضي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بعد مسيرة حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية.كما غادر الفنان إلى مثواه الأخير، دون أن تودعه زوجته دلال عبد العزيز.بسبب تواجدها في مستشفى العزل إثر إصابتها بفيروس كورونا.

يذكر أن الفنان الكوميدي من مواليد جانفي عام 1937.تخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وفي بداية مشواره الفني التقى جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة “ثلاثي أضواء المسرح”.