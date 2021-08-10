دنيا سمير غانم عن والدتها: هذا ما قالته في عز عذابها

نعت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، والدتها، بعد يومين من وفاتها، عبر صفحتها على انستغرام.

ونشرت الفنانة الشابة، صورة جمعتها مع والدتها، وعلقت عليها: “ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي، أنت علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول على كل حاجة الحمد لله وأخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله”.

وأضافت دنيا: “أنا مش زعلانة لإني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم اللطيف ومع بابي حبيبي لإنكوا خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا أنا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني اوي، بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم و يصبرني”.

وختمت الفنانة: ” ربنا يرحمكوا و يسعدكوا يا حبايبي يا أغلي الناس”.

وتهاطلت التعليقات على منشور دنيا سمير غانم، من زملائها الفنانين وجمهورها، والذين قدموا تعازيهم الخالصة لها.

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