دنيا سمير غانم والأميرة ديانا في صور معا منذ 28 عاما!

نشرت النجمة المصرية، دنيا سمير غان، صورا لها وهي طفلة رفقة الأميرة الراحلة ديانا، على صفحتها بأنستغرام.

وعلقت الفنانة على الصورة قائلة: “كان لي الشرف أن ألتقي بهذه الإنسانة الفريدة التي أَحَبّت وآمنت بحقوق الأطفال من خلال زيارتي لمكتبة الطفل بالمجلس الثقافي البريطاني مع مدرستي، والتقطت هذه الصورة بعد أن غَنّيت لها مقطعاً صغيراً من أغنية للأطفال”.

وتعود الصورة، لزيارة الأميرة ديانا لمصر عام 1992 لافتتاح إحدى المكتبات العامة المصرية للأطفال.

واحتلت الصور فور نشرها الترند في مصر، على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، ولاقت تفاعلا كبيرا بين جمهور الفنانة.