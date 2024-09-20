دنيا وإيمي وجهاً لوجه في رمضان 2025

ستتنافس النجمتان المصريتان الشقيقتان، دنيا وإيمي سمير غانم، في موسم دراما رمضان 2025.

وتقدم كل من النجمتين، بطولة مسلسل جديد، والمفارقة أن العملين من نوعية الـ 15 حلقة، ومن إنتاج نفس المنتج، أحمد السبكي.

وتعاقدت الفنانة دنيا سمير غانم على بطولة مسلسل جديد يحمل اسماً مؤقتاً هو “عايشة الدور”، للعرض في موسم دراما رمضان 2025.

فيما تقدم إيمي سمير غانم بطولة مسلسل جديد بمشاركة زوجها الفنان حسن الرداد، ومن تأليف أحمد سعد والي.

وتنافس دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم في موسم واحد من دراما رمضان، يحدث للمرة الثانية.

حيث كانت المرة الأولى في شهر رمضان من عام 2019، حيث قدمت دنيا سمير غانم بطولة مسلسل بعنوان “بدل الحدوتة 3”. وفي نفس الموسم عُرض لشقيقتها إيمي سمير غانم مسلسل “سوبر ميرو”.

وتعود دنيا سمير غانم إلى دراما رمضان المقبل، بعد غيابها عن الموسم الماضي 2024.

كما تتجاوز إيمي سمير غانم غيابها عن الدراما 5 سنوات كاملة، تحديداً منذ تقديمها بطولة مسلسل “سوبر ميرو” في عام 2019.

وتستمر ثنائية إيمي سمير غانم وحسن الرداد في رمضان 2025، بعدما قدما معاً عدداً من الأعمال الفنية بين السينما والدراما والمسرح.