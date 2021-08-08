دنيا وايمي سمير غانم تنهاران.. 6 ساعات أمام ثلاجة الموتى

انهارت النجمتين دنيا وإيمى سمير غانم بعد وفاة والدتهما النجمة دلال عبد العزيز، متأثرة بمرضها بفيروس كورونا، بعد فترة وجيزة من رحيل والدهما سمير غانم.

ومكثت دلال عبد العزيز، في المستشفى، لمدة 80 يوما، محاولة التغلب على المرض إلا أنها توفيت أمس السبت، متأثرة بالمرض.

وقضت كل من إيمى ودنيا سمير غانم قرابة الـ 6 ساعات داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي، حيث توفيت النجمة كبيرة بعدما قضت آخر أيامها في هذا المستشفى.

وتوفيت النجمة دلال عبد العزيز بعد صراع مع المرض ورقودها فى المستشفى قرابة الـ 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا، وكانت تحت أجهزة الأكسجين.

وبدأت القصة بإصابة عائلة سمير غانم بفيروس كورونا نهاية أفريل الماضي، أثناء تصوير فيلم “عالم موازي”، ثم تدهورت الحالة الصحية لدلال عبد العزيز ونقلت للمستشفى أول ماي الماضى.

وأصيب الفنان سمير غانم بوعكة صحية ونقل للمستشفى بعدها مباشرة، وتدهورت الحالة الصحية له ليرحل في 20 ماي الماضي.

ولحقت به رفيقة عمره، النجمة دلال عبد العزيز، أمس السبت، دون إن تعلم برحيله، حيث أخفت الأسرة عنها الخبر قلقا على حالتها الصحية.