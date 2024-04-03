دهار حكما لقمة الجولة الـ22 بين شباب بلوزداد ووفاق سطيف

عيّنت لجنة التحكيم، الحكم دهار، لإدارة قمة الجولة الـ22 من البطولة المحترفة، والتي ستجمع شباب بلوزداد، بالضيف وفاق سطيف.

وحسب الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، سيُدير الحكم دهار هذا اللقاء، بمساعدة كل من رجا، مساعد أول، وجيلالي دولا، مساعد ثاني، بالإضافة لالياس بكواسة كحكم رابع.

ومن المقرّر أن تلعب هذه المباراة، يوم الجمعة المقبل، انطلاقا من العاشرة ليلاً، بملعب “5 جويلية”، بحضور الجمهور.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذه الجولة الـ22 من البطولة المحترفة كاملة على النحو التالي: