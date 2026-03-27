دهار لإدارة “الداربي” بين المولودية و الإتحاد

أعلنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم عن تعيينات الحكام الخاصة بمباريات الجولة الـ17 (تحديث) من بطولة الرابطة المحترفة، والمقررة يوم الإثنين.

أتلتيك بارادو - شباب بلوزداد

أسندت مهمة إدارة هذه المباراة للحكم الرئيسي بن يبقى طيب، بمساعدة كل من طويلب بومدين كمساعد أول، ووهاب أسماء فريال كمساعد ثانٍ، فيما سيكون بلهاشمي أيوب حكما رابعا.

أما تقنية الفيديو (VAR)، فسيشرف عليها بوقواسة لطفي، بمساعدة الحاج يحي حسين.

شبيبة القبائل – نجم بن عكنون

سيقود هذه المواجهة الحكم بوجمعة طاهر، بمساعدة بوزيت حمزة كمساعد أول، وعريوة يوسف كمساعد ثانٍ، فيما عُيّن شعوبي محمد لمين حكما رابعا.

وفي غرفة “الفار”، سيتواجد عزيرين أنس كحكم فيديو، بمساعدة كليخة محمد رضا.

مولودية الجزائر – اتحاد الجزائر

أُسندت قمة الجولة للحكم دهار يحي، بمساعدة رزقة محمد الأمين كمساعد أول، وكسار مصطفى كمساعد ثانٍ، بينما سيكون راشدي بدر الدين حكما رابعا.

وسيتولى مشايرية أكرم مهمة حكم الفيديو (VAR)، بمساعدة قوراري مقراني.