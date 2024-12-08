دهار: “لا بديل عن الفوز بالنسبة لنا أمام اتحاد بسكرة”

أكد لاعب مولودية وهران، مروان دهار، عزمه رفقة زملائه، على تحقيق الفوز في المباراة التي ستجمعهم اليوم الأحد، باتحاد بسكرة.

وصرح دهار، للصفحة الرسمية لمولودية وهران: “مباراة جد مهمة بالنسبة لنا، على غرار كل المباريات التي نخوضها سواءً داخل أو خارج الديار”.

كما أضاف: “نحن مجبرون على تحقيق الفوز أمام اتحاد بسكرة، لتعويض النقاط التي ضيعناها، وحضّرنا جديا لذلك، طيلة هذا الأسبوع”.

وتابع مروان دهار: “نحن دائما تحت الضغط بالنظر للنتائج المسجلة، وللامكانيات التي وفّرتها الإدارة منذ انطلاقة الموسم الجاري، وكل العوامل في صالحنا لتحقيق الفوز أمام بسكرة”.