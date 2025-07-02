دهار يحيى حكما لنهائي كأس الجزائر بين اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد

كشفت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف)، عن طاقم تحكيم نهائي كأس الجزائر الذي سيجمع اتحاد العاصمة بشباب بلوزداد.

وكشفت “الفاف”، اليوم الأربعاء، عن تعيين الحكم يحيى دهار، لإدارة نهائي كأس الجزائر 2025، بين اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد.

وسيكون الحكم دهار، مرفوقا في إدارة النهائي بكلٍّ من حاج يحيى حسين، مساعداً أول، وغزلي أنور، مساعداً ثانياً، وبوجمعة الطهار، حكماً رابعاً.

كما عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكم بخاتم إسلام، مساعداً احتياطياً، بالإضافة إلى حركات فاتح، حكم تقنية الفيديو، وهواري داود، مساعداً لحكم الفيديو.

يذكر أن نهائي كأس الجزائر 2025، سيجمع اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد، يوم السبت 5 جويلية، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.