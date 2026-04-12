دهيري: “التأهل لم يحسم بعد ولقاء العودة سيكون أصعب”

اعتبر لاعب اتحاد العاصمة، حسين دهيري، بأن الحظ عاكس فريقه، أمس السبت، في مباراتهم ضد أولمبيك أسفي، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية.

وصرّح دهيري، عقب التعادل السلبي أمام نادي أسفي: “الحظ لم يكن إلى جانبنا ضد أسفي، حيث سجلنا هدفين، وركلة جزاء، لم يتم احتسابهم”.

كما أضاف: “لاعبونا قدّموا أفضل ما لديهم في هذه المباراة، ونحن راضون بالمردود الذي قدمناه”.

وتابع حسين دهيري: “التأهل لم يحسم بعد، ونتمنى أن نكون في الموعد خلال مباراة العودة، التي ستكون أصعب من مباراة الذهاب”.