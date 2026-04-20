دهيري: “توقعنا جميع “السيناريوهات”.. ونتمنى عودة أنصارنا بسلام”

كشف مدافع اتحاد العاصمة، حسين دهيري، أن الفريق توقع كل “السيناريوهات” أثناء تواجده بالأراضي المغربية، تحسبًا لخوض إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام المضيف أولمبيك آسفي.

وحاول الطرف المغربي إخراج المباراة، التي جرت أمس الأحد، عن نطاقها الرياضي، من خلال نشر عبارات “سياسية” تتنافى مع قيم الرياضة وقوانين “الفيفا”.

قبل أن تطور الاستفزازات إلى اعتداءات طالت لاعبي وأنصار الاتحاد. ما تسبب في تأخير المباراة، التي انتهت بتأهل رائع ومستحق لممثل الجزائر، إلى النهائي.

وسُئل دهيري، فور وصول بعثة الفريق اليوم الاثنين، إلى أرض الوطن. إن كان اللاعبون قد تخوفوا من “اجتياح” أنصار الفريق المغربي، لأرضية الميدان في حال التسجيل.

ليرد مدافع الاتحاد: “تحدثنا فيما بيننا، وتوقعنا جميع السيناريوهات، وكنا مركزين للغاية.. كل اللاعبين كانوا مركزين سواء الذين شاركوا منذ البداية أو البدلاء”.

وواصل دهيري، الذي قدّم مباراة بطولية رفقة باقي زملاءه: “أشكر الجميع. بما في ذلك الطاقم الفني، والحمد لله أن تعبنا لم يذهب سدى.”

وفي الختام تمنى لاعب الاتحاد، أن يعود أنصار الفريق بـ”سلام” إلى أرض الوطن. وختم: “يعطيهم الصحة على وقفتهم.. لقد أسعدناهم، سنركز الآن على مباراة نصف نهائي كأس الجزائر ثم في نهائي الكونفدرالية أمام الزمالك”.