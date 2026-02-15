دهيري: “حققنا الأهم ضد أسفي بضمان التأهل في الصدارة”

اعتبر لاعب اتحاد العاصمة، حسين دهيري، بأن فريقه حقق الأهم، أمام نادي أسفي، من خلال تمكنهم من التأهل لربع نهائي كأس الكونفيدرالية في صدارة المجموعة.

وصرّح دهيري، في هذا الخصوص: “نحن سعداء بتحقيقنا الأهم، من خلال محافضتنا على مركز الصدارة في مجموعتنا”.

كما أضاف: “هذه المنافسة تعتبر من أهداف فريقنا لهذا الموسم، ونتمنى تجسيده، رغم أن المشوار لازال طويلا، وصعبا”.

وجاءت هذه التصريحات من حسين دهيري، عقب تعادلهم أمس السبت، سلبا أمام الضيف نادي أسفي، في ختام دور مجموعات كأس الكونفيدرالية، وتأهلهم للدور الربع النهائي.