دهيري: “مباراتنا ضد جوليبا لن تكون سهلة وهدفنا تحقيق الفوز”

اعترف لاعب اتحاد العاصمة، حسين دهيري، بصعوبة مباراتهم المقبلة ضد جوليبا المالي، لحساب كأس الكونفيدرالية، مؤكدا في ذات الوقت عزمه على تحقيق الفوز.

وصرح دهيري، اليوم الجمعة، في الندوة الصحفية الخاصة بهذه المبارة: “ندرك بأن مباراتنا المقبلة ضد فريق جوليبا، لن تكون سهلة”.

كما أضاف: “نتمنى أن نكون في المستوى، من أجل الفوز بالمباراة، لخوض باقي مبارياتنا المنبقية بأريحية”.

وتابع حسين دهيري: “نطمح لتعزيز رصيدنا بثلاثة نقاط جديدة، من أجل التأهل للدور المقبل في المركز الأول”.