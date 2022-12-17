دهيري: “نطمح للفوز في المواجهة الصعبة التي ستجمعنا بالسنغال”

أكد لاعب المنتخب الوطني للمحليين، حسين دهيري، عزمه رفقة زملائه على الفوز أمام منتخب السنغال، رغم اعترافه بصعوبة المهمة.

وصرح دهيري، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “حضرنا بجيدة كبيرة تحسبا لمواجهة السنغال، والتي ستكون صعبة”.

كما أضاف: “علينا أخذ هذه المباراة بجدية كبيرة، من أجل تحقيق الفوز، كونه تفصلنا أيام قليلة فقط عن انطلاق “الشان””.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، سيخوض آخر اختبار له اليوم السبت، في مواجهة السنغال، بملعب عنابة، تحضيرا لانطلاق منافسة “الشان”.