دهيري: “واعون بالمسؤولية التي تنتظرنا في نهائي كأس الكونفيدرالية”

تحدث لاعب اتحاد العاصمة، حسين ديهيري، عن تحضيراتهم الجارية بمركز سيدي موسى، استعدادا لنهائي كأس الكونفيدرالية الذي سيجمعهم بنادي الزمالك المصري.

وصرح ديهير، في هذا الخصوص: “تحضيراتنا بمركز سيدي موسى تجري في ظروف جيدة، مع توفر كل الامكانيات”.

كما أضاف: “مباراة النهائي ستكون بطابع خاص، ونتمنى أن نكون في الموعد، بتقديم أفضل ما لدينا من أجل اسعاد جماهيرنا”.

وأردف: “كل اللاعبين واعون بالمسؤولية التي تنتظرنا، ونتمنى أن نكون في كامل تركيزنا، ضد فريق الزمالك المعروف بخبرته في الساحة الافريقية”.

وتابع حسين دهيري: “سنقدم أفضل ما لدينا من أجل التتويج بهذا اللقب، بالدعم الذي تعودنا عليه دائما من طرف أنصارنا”.