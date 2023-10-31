دهيري :”واعون بمسؤولياتنا اتجاه سوسطارة سواء محليا أو إفريقيا”

أبدى لاعب اتحاد العاصمة حسين دهيري ثقته الكبيرة في فريقه لتقديم مباريات في القمة خلال المباريات الرسمية القادمة سواء من الجانب المحلي أو الإفريقي.

وقال حسين حسين دهيري في تصريح له للصفحة الرسمية لنادي سوسطارة “واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا سواء تعلق الأمر بالمنافسة المحلية أو الإفريقية”. و أضاف دهيري ” بصراحة نحظر في ظروف جيدة للمباريات الرسمية”.

كما أردف اللاعب السابق لفريق بارادو “فترة توقف المنافسة منحتنا الوقت الكافي، للعمل بجدية مع المدرب الجديد و اكتشاف طريقته”.

وختم لاعب الكتيبة الوطنية المحلية “رسالة المدرب وصلت بسرعة و نحن نكثف العمل من جميع النواحي، البدنية و الفنية والتكتيكية و القادم أفضل بإذن الله”.

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