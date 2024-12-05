دهيري وغلودي يلتحقان بتعداد اتحاد العاصمة في داكار

سجّل ثنائي باتحاد العاصمة، حسين دهيري، وغلودي ليكونزا، التحاقهما ببعثة الفريق في داكارا، تحسبا للمشاركة في المباراة المقبلة التي ستجمعهم بنادي جاراف السنغالي.

وحسب الصفحة الرسمية للاتحاد، التحق حسين دهيري، منتصف ليلة أمس الأربعاء، ببقية زملائه، بعد انهائه التزامه مع المنتخب الوطني العسكري.

وكان زميله غلودي ليكونزا، قد التحق هو الآخر بتعداد الفريق في داكار، قادما من بلده الكونغو، بعد قيامه بتجديد تأشيرة عمله.

يذكر أن فريق اتحاد العاصمة، المتواجد بداكار، سيواجه يوم الأحد المقبل، مضيفه نادي جاراف السنغالي، برسم الجولة الثانية من كأس الكونفيدرالية.