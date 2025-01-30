دهيلي: “أتمنى أن تكون مشاركتنا في بطولة العالم مفيدة للاعبينا الشبان”

أبدى ندرب المنتخب الوطني لكرة اليد، فاروق دهيلي، أسفه لفشلهم في بلوغ الدور الثاني من بطولة العالم، مشددا في ذات الوقت على ظرورة مواصلة العمل على المدى الطويل.

وصرح فاروق دهيلي، في هذا الخصوص: “ببولغنا نهائي كأّس إفريقيا، بعد عشر سنوات، كنا نأمل دخول بطولة العالم بقوة”.

كما أضاف: “للأشف خضنا المنافسة ضمن مجموعة قوي، أين واجهنا في المباراة الأولى منتخب الدنمارك، بعدها إيطاليا، وتونس، وعجزنا عن بلوغ الدور الثاني”.

وتابع فاروق دهيلي: “هذا هو المستوى العالي، أتمنى أن تكون هذه التجربة مفيدة للاعبينا الشبان، ويجب أن يكون العمل متواصل على المدى الطويل”.