دهيلي: “الفريق الحالي قادر على تشريف الجزائر في حال توفر الإمكانيات”

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، فاروق دهيلي، بأن المنتخب الحالي، قادر على رفع الراية الوطنية عاليا في حال توفرت أمامه الإمكانيات اللازمة.

وأوضح دهيلي، الذي قاد الخضر، لنهائي البطولة الإفريقية قبل الهزيمة أمام البلد المضيف مصر، بأن ما تم تحقيقه هو توفيق من الله.

وأضاف: “نحن لبينا نداء الوطن، وكنا حاضرين وعشنا مغامرة مع اللاعبين، الذين أحييهم على شجاعتهم وكانوا على قدر المسؤولية”.

كما أبرز الناخب الوطني، في تصريحات إعلامية فور وصول بعثة منتخب كرة اليد اليوم الأحد. إلى أرض الوطن: “الأمر الجيد أنني كمدرب أعرف كل اللاعبين لأننا جميعا من عائلة كرة اليد”.

وواصل دهيلي: “ثقتي كبيرة لتحقيق الأهداف، واللاعبون كانوا قدر المسؤولية. ونحن كذلك، وحققنا هدفنا الرئيسي ببلوغ النهائي لأول مرة بعد 10 سنوات”.

مضيفا: “الوصول إلى النهائي يعتبر انجازا، وتأهلنا أيضا إلى المونديال وإلى الدورة التأهيلية للأولمبياد”.

وختم دهيلي، الذي تم الاستعانة به قبل حوالي 35 يوما عن انطلاق البطولة الإفريقية، خلفا لبوشكريو: “أتمنى أن يتم منح هذا الفريق كل الإمكانيات اللازمة، لأنه قادر على تمثيل الجزائر، أحسن تمثيل ورفع الراية الوطنية عاليا”.