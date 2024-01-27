دهيلي :”راض عن اللاعبين ويجب منح الإمكانيات لمزيد من التألق”

أبدى مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد فاروق دهيلي رضاه التام لما قدمه لاعبيه في منافسة كأس أمم إفريقيا رغم الهزيمة في النهائي أمام مصر.

وقال فاروق دهيلي في تصريح لـ “النهار” اليوم السبت “لعبنا أمام منتخب عالمي، يجب علينا تدعيم المنتخب لنكون في أعلى المستويات”.

كما أضاف دهيلي “أنا كرة يد و 40 سنة في الميدان، كرة اليد حياتي و لا يخوفي أي أمر أحب التحديات، خاصة وانه عندما تكون مسؤولية اتجاه الجزائر”

وأردف خليفة بوشكريو “المغامرة عشناها بشكل رائع وجو عائلي، أشكر الجميع و خاصة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

وختم دهيلي “سنلعب كامل الحظوظ في المونديال، خاصة وان الوقت كافي للتحضير، يجب فقط منح الإمكانيات اللازمة لمزيد من التألق”.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–