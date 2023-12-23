دهيلي: “سنقدم كل شيء للذهاب بعيدا في كان كرة اليد”
بقلم محمد لمين صحراوي
كشف مدرب الخضر لكرة اليد فاروق دهيلي، جاهزيته لقيادة التشكيلة الوطنية، نحو تحقيق أفضل النتائج في نهائيات كأس أمم إفريقيا بمصر.
وقال دهيلي، في تصريحات خص بها “النهار” أمس الجمعة: “أنا مدرب وحياتي كلها في كرة اليد.. أعرف اللاعبين جيدا بعدما أشرفت عليهم في فترة التكوين في الفئات الشبانية”.
مضيفا في السياق ذاته: “أعرف أيضا اللاعبين الناشطين في البطولة الوطنية وحتى المحترفين، وفي هذا الجانب هذه مهنتنا ولا يجب أن نكون متخوفين”.
وختم خليفة بوشكريو: “شاهدت بعض لقاءات المنتخب في الدوحة، وأنا في تواصل مستمر مع اللاعبين.. تحدثت معهم والجميع متحمس، وسنقدم كل شيء للذهاب بعيدا”.
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