دهيلي: “سنقول كلمتنا في النهائي بهدف اسعاد الشعب الجزائري”

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، آكابر رجال، فاروق دهيلي، عزمه رفقة أشباله، على اسعاد الشعب الجزائري في نهائي البطولة الإفريقية الذي سيجمعهم بمنتخب مصر.

وصرّح دهيلي، لتلفزيون “النهار”: “برمجنا منذ انطلاق هذه الدورة، التقدم تدريجيا، وبقوة، والحمد لله نجحنا في ذلك”.

كما أضاف الناخب الوطني: “مباراة النهائي لها طعم آخر، وإن شاء الله سنقول كلمتنا، بهدف اسعاد الشعب الجزائري”.

يذكر أن المنتخب الوطني، يخوض اليوم السبت، نهائي البطولة الإفريقية لكرة اليد، في مواجهة المتنخب المصري.