دهيلي: منتخب الدانمارك “ماكينة” وسنبقى مركّزين على المواجهتين المتبقيتين

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، فاروق دهيلي، أن الخسارة أمام الدانمارك، في إفتتاح المونديال، منطقية جدا، بالنظر لقوة المنافس.

وصرّح المدرب دهيلي، لقناة النهار، اليوم الثلاثاء، بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها الخُضر في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية من البطولة العالمية لكرة اليد: “واجهنا منتخباً كبيراً حاولنا تقديم شوط أول قوي، لكن لسوء الحظ واجهنا حارس مرمى جيد”.

وأضاف دهيلي: “ضيّعنا العديد من الفرص السانحة للتسجيل، وارتكبنا أخطاء تكتيكية كلفتنا فارق 11 هدفا”.

وتابع موضحا أسباب الخسارة: “هذا هو المستوى الكبير في المنافسات الدولية. الدانمارك فازت في الأولمبياد الأخير أمام بطل العالم فرنسا، وهذا ما يؤكد بأن الدانمارك ماكينة”.

وختم المدرب دهيلي: “في الشوط الثاني كانت المواجهة محسومة، حاولت منح كل اللاعبين وقتا من اللعب، بهدف التحضير للمواجهة المقبلة يوم الخميس. أتمنى التوفيق في المواجهتين المتبقيتين، وسنبقى مركزين على هاتين المبارتين”.