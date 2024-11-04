دهيلي: “نتنقل إلى بولندا لوضع المنتخب في أفضل جاهزية ونهدف للتشبيب”
بقلم كريم تيغرمت
كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، فاروق دهيلي، الأهداف التي يسعى بلوغها رفقة العناصر الوطنية من تربصهم المقبل في بولندا.
وصرّح فاروق دهيلي، لتلفزيون “النهار”: “سنتنقل إلى بولندا لمواصلة تربصنا المغلق، وتقييم اللاعبين عن قرب”.
كما أضاف: “من المقرر أن نخوض أربع مباريات تحضيرية في بولندا، ضد فرق من الدرجة الأولى التي شاركت في بطولة أوروبا”.
وأردف: “اللاعبون الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية سيلتحقون بنا مباشرة في بولندا، كما هناك لاعبين جدد سيشاركون معنا لأول مرة”.
وتابع فاروق دهيلي: “نحن نعمل من أجل وضع المنتخب في أفضل مستواه، وهدفنا على المدى المتوسط هو تجديد المنتخب، لكسب تشكيلة شابة”.
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