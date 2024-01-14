دهيلي يكشف قائمة لاعبيه المعنيين بكأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2024

كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، فاروق دهيلي، أكابر رجال، اليوم الأحد، عن قائمة لاعبيه المعنيين، بنهائيات أمم إفريقيا 20224، المقررة بمصر.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة اليد، قائمة اللالعبين الذين اختارهم الناخب دهيلي، لخوض هذه البطولة، حيث ضمت القائمة 17 لاعبا.

واختار مدرب المنتخب الوطني، أفضل العناصر، وأكثرها جاهزية، للمشاركة في هذه البطولة الإفريقية، بعد وقوغه على مستوى الجميع خلال تربصهم التحضيري الأخير.

وضمت قائمة لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد، أكابر رجال، المعنيين بنهائيات أمم إفريقيا 2024، أسماء كل من: