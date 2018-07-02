دواء جديد قد ينقذ حياة كثير من الأمهات بعد الولادة

وصفت منظمة الصحة العالمية ابتكار دواء يتحمّل درجة الحرارة الشديدة مع الاحتفاظ بفاعليته لمدة ألف يوم، بأنه “ثورة في القدرة” على إنقاذ حياة كثير من الأمهات بعد الولادة.

ويساعد الدواء الجديد أحيانا في منع حدوث نزيف قد يفضي إلى وفاة الأم بعد الولادة.

ويمكن أن يفيد الدواء المعروف باسم “كاربيتوسين” الملايين من الأمهات في شتى أرجاء العالم.

وتساعد الأدوية المتوفرة حاليا على الأرجح في العلاج في بعض المناطق، لكنها تعجز عن تقديم الفعالية نفسها في الظروف الجوية الحارة والرطبة كما هو الحال في كثير من الدول العربية.

ويتسبب النزيف الشديد بعد الولادة في وفاة نحو 70 ألف سيدة سنويا، كما يفاقم هذا النزيف خطر وفاة الأطفال في الشهر الأول بعد الولادة.

وتوصي منظمة الصحة العالمية حاليا، لمواجهة المشكلة، بحقن جميع السيدات اللواتي يلدن بطريقة طبيعية بدواء “أوكسيتوسين”..