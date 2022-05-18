دواء مغشوش يباع في قسنطينة .. الوزارة تحذر

حذرت وزراة المواد الصيدلانية من وجود دواء مغشوش يوزعه منسوب لمختبرات ساندوز الجزائر يوزع عبر منصات التواصل الإجتماعي على مستوى ولاية قسنطينة.

واوضحت الوزارة عبر بيان لها تحوز النهاراونلاين نسخة منه أن مختبرات ساندوز الجزائر أودعت شكوى لدى الجهات المختصة بوجود هذا الدواء في بعض الصيدليات ويتعلق الأمر بالدوء ” Omnitrope Somatropine 15 mg / 1.5 ml”

وعلى إثر ذلك فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد الفاعلين في هذه القضية، مع السحب الفوري لدواء عقار. كما ابلغت مختبرات ساندوز الجزائر كافة الصيادلة أن “هذه الدفعة لم يتم تسويقها أوتصنيعها من قبلها. بهذا لا تتحمل أي مسؤولية عن استخدامها.

وأضاف بيان الوزارة أن مصالحها تعمل على ضمان وفرة المواد الصيدلانية ذات الجودة العالية والوصول إليها من اجل الحفاظ على الصحة العمومية .

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كشف المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات علي عون، عن إطلاق أرضية رقمية لمتابعة مخزون الأدوية. ومواجهة الإنقطاعات على مستوى المستشفيات الوطنية.

وأكد عون في تصريح لوأج، أن الصيدلية المركزية قامت منذ 15 يوما بتنصيب خلية أزمة وإطلاق أرضية رقمية لمتابعة مخزون الأدوية و مواجهة الإنقطاعات المسجلة على مستوى المؤسسات العمومية للصحة. معتبرا أن هذه الإنقطاعات مفبركة في العديد من الأحيان.

وأوضح ذات المسؤول، أن الصيدلية المركزية للمستشفيات ومن خلال هذه الخلية والأرضية الرقمية الجديدة، ستتمكن من متابعة كل مخزون الأدوية على مستوى صيدليات المؤسسات العمومية للصحة. وتلبية مختلف الإحتياجات من هذه المادة الحيوية في حينها عبر كامل التراب الوطني. إلى جانب الكشف عن بعض النوايا السيئة التي تحاول خلق تهويل لدى المرضى.

وأضاف ذات المتحدث، أن الصيدلية المركزية قادرة على توفير كل أنواع الأدوية. سواء تعلق الأمر بالأدوية الجنيسة أو الجزيئات المبتكرة. ووضعها تحت تصرف المؤسسات الاستشفائية في إطار سياسة الدولة المدعمة لمجانية العلاج”.

وفيما يتعلق بالإنقطاعات المسجلة في بعض الأدوية خلال المدة الأخيرة، سيما في مجال طب الأورام,.فقد أرجع عون هذا التذبذب في تزويد المستشفيات إلى جائحة كورونا التي أثرت على جميع دول العالم وشلّت وسائل النقل وعطلت تزويد المصانع العالمية بالمادة الأولية.

وأضاف عون، أن الأدوية الموجهة لعلاج السرطان والأمراض المناعية، خاصة أمراض الدم تمثل نسبة 60 بالمائة من مقتنيات وميزانية الصيدلية. مبرزا أن الأدوية الموجهة لطب الأورام خاصة لدى الأطفال والتي عرفت بعض الندرة في المدة الأخيرة سيتم إقتناؤها قريبا.

كما أعلن ذات المسؤول في نفس السياق عن وضع برنامج خاص لإستيراد 138 دواء موجه لعلاج السرطان. والذي عرف ضغطا كبيرا خلال المدة الأخيرة. مؤكدا أهميته الكبيرة بالنسبة لتحسين علاج المرضى.