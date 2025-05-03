دوبلي أمام هيراكليس.. حاج موسى يواصل التألق ويسجل ثامن أهدافه في الدوري الهولندي

خطف الدولي الجزائري أنيس حاج موسى، اليوم السبت، الأضواء مجددًا، في مواجهة فريقه فاينورد أمام هيراكليس، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الهولندي.

وتمكن لاعب الخضر، من تسجيل ثنائية في المواجهة التي تجرى فعالياتها الآن بملعب “إيرفي أسيتو” بمدينة “ألميلو”.

وبصم أنيس حاج موسى، على ثنائية في هذه المواجهة. حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة و الهدف الثاني في الدقيقة الـ36.

وبتسجيله هذه الثنائية ، رفع حاج موسى رصيده إلى 8 أهداف في الدوري الهولندي، إضافة إلى 3 تمريرات حاسمة.

في 27 مباراة لحد الآن مع فاينورد مما يؤكد استقراره على أداء مميز وثابت في موسمه الأول مع فاينورد.

كما يُذكر أن اللاعب سجّل أيضًا 3 أهداف في منافسات دوري أبطال أوروبا. ليصل مجموع مساهماته التهديفية إلى 13، بعد مشاركته في 39 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم.