دوخة:”خوض اللقاء بالسويس لايؤثر علينا لكن.. !!”

أكد حارس المنتخب الوطني الجزائري “عزالدين دوخة” أن خوض المباراة بملعب “السويس” لايؤثر عليهم لكن يجب الإستعداد بشكل جيد.

وقال “دوخة” في المنطقة المختلطة أمسية اليوم الثلاثاء بملعب “بترو سبورت”.

“خوض مباراة كوت ديفوار بملعب السويس لايُشكل عائقا بالنسبة لنا لأننا مرتاحين وأي ملعب نلعب عليه سنكون على أتم الإستعداد”.

“اللاعبون جاهزون والتنقل إلى مدينة السويس لايؤثر علينا وسنلعب بمصر أين الجو نفسه تقريبا مثل القاهرة ماعدا الرطوبة التي ستكون مرتفعة نوعا ما ولذلك يجب آخذ الإحتياطات اللازمة”.