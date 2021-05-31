دوخة:”سنُقدم الدعم لمجادل وسنخوض المباريات الودية بكل جدية”

أكد الحارس الثالث للمنتخب الوطني الجزائري “عز الدين دوخة” أن ثلاثي الحراسة سيُقدم كامل خبرته للوافد الجديد لبيت أبطال إفريقيا، حارس فريق أولمبي المدية “عبد الرحمن مجادل”، هذا وأضاف حارس الرائد السعودي أن المباريات الودية الثلاث سيخوضها أشبال بلماضي بكل جدية.

دوخة قال في تصريحات صحفية أمسية اليوم الإثنين عقب وصوله الى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة للدخول في تربص الخضر:”القائمة ضمت أغلب اللاعبين الذين شاركوا في كأس أمم إفريقيا.. سنقدم خبرتنا للحارس الجديد للخضر عبد الرحمن مجادل ونتمنى أن يكون الخليفة الأفضل”.

وأضاف:”سنلعب المباريات الودية الثلاث بكل جدية وسنخوضها وكأنها مباريات رسمية وهذا مايحدث منذ قدوم الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي”.

وإنطلق بصفة رسمية اليوم الإثنين تربص أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى تحسبا لخوض ثلاث مباريات ودية ضد كل من موريتانيا، مالي وكذا منتخب تونس.