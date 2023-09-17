دوخة: “أتوقع أن يكون بلايلي أفضل لاعب في بطولة هذا الموسم”

تنبأ حارس المرمى الأسبق للمنتخب الوطني، عز الدين دوخة، تألق يوسف بلايلي، في هذا الموسم من البطولة المحترفة.

وفي تصريح للتلفزيون العمومي، قال دوخة: “أتوقع أن يكون يوسف بلايلي، أفضل لاعب في بطولة هذا الموسم، كما أتوقع أن يكون بوراس الأفضل في شباب بلوزداد”.

وفيما تعلق بحراس المرمى، أضاف دوخة: “في حراسة المرمى، أتوقع تألق ثلاثة أسماء، مع تتويج أحدهم كأفضل حارس، وهم مبولحي، قندوز، وبن بوط”.

يذكر أن عز الدين دوخة، أعلن مع انطلاق الموسم الكروي الحالي، اعتزاله ميادين كرة القدم كلاعب، بعد مشوار طويل، وحافل بالألقاب.