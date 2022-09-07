دوخة: “أدعم بقاء مبولحي في تشكيلة المنتخب الوطني”

أبدى الدولي الجزائري عز الدين دوخة، حارس شباب بلوزداد، دعمه الكامل لمواطنه رايس وهاب مبولحي لبقائه في المنتخب الوطني.

وصرح دوخة، لتلفزيون “النهار”: “الناخب الوطني، يملك في ذهنه أكثر ثلاثة حراس جاهزية في الوقت الحالي، ولا تخفى عليه مثل هذه الأمور”.

كما أضاف: “مبولحي يتدرب على انفراد، وانا أؤيد بقائه في تشكيلة المتخب الوطني، كون معظم البطولات انطلقت مؤخرا فقط”.

وجاءت هذه التصريحات من عز الدين دوخة، بالنظر لتواجد مواطنه رايس مبولحي، بدون فريق قبل التربص المقبل للمنتخب الوطني.