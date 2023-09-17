دوخة: “أرشح أربعة أندية للتتويج ببطولة الموسم الجديد”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث حارس المرمى، الدولي الجزائر الأسبق عز الدين دوخة، عن الموسم الجديد من البطولة المحترفة، أين رشح أربعة أندية للتتويج بها.
وصرح دوخة، للتلفزيون العمومي: “بالنظر للاستقدامات الصيفية التي شهدناها في مختلف الأندية هناك أربعة أندية مرشحة للتتويج بالبطولة”.
كما أضاف: “بالنسبة لي، لقب الموسم الجديد من البطولة، سيلعب ما بين شباب بلوزداد، مولودية الجزائر، اتحاد العاصمة، وشبيبة القبائل”.
وتابع عز الدين دوخة: “أتوقع أن يضنع فريق مولودية البيض، المفاجأة في هذا الموسم، كونه يطبق كرة جميلة، بدليل مردوده الموسم الماضي، أين أنهى البطولة في المركز الرابع”.
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