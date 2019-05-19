دوخة :”أصعب رمضان عشته كان في فرنسا”

تطرق الدولي الجزائري، عز الدين دوخة لأصعب شهر رمضان قضاه في حياته، وذلك في حوار مع جريدة “الرياض” السعودية.

قائلا :”قبل أربعة مواسم كانت لي تجربة مع شبيبة القبائل حينما أقام معسكراً خارجياً في فرنسا، وكانت من أصعب السنوات”.

وأضاف :”فرنسا بلد غير مسلم والمسجد يبعد عنا 30 كم”.

وعن طريقة تعامله مع الناس في رمضان :”شخصياً أتقبل الانتقادات في رمضان وغيره من الشهور، شريطة أن تكون إيجابية وبنَّاءه”.

وأوضح إبن الشلف إمتلاكه لعلاقة رائعة مع مواطنه “هشام بلقروي” والذي لا يستطيع أن يرفض دعواته للإفطار في كل مرة.

وختم بالحديث عن الأكلات التي يُحبذ أكلها في الشهر الفضيل :” شوربة، ونسميها الحريرة بالجزائر والبوراك التي تسمونها البسبوسة”.