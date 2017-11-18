أقرّ محللي الدوري السعودي، بأن الدولي الجزائري السابق عزالدين دوخة، يعتبر أفضل حارس في دوري المحترفين بعد مرور 9 جولات.
و أجمع ضيوف إحدى القنوات العربية على التألق الكبير لحارس نادي أُحد، الذي يستحق العودة إلى الخضر بعد غياب طويل.
و نشر دوخة الفيديو على صفحته الرسمية في “الفايسبوك”، مرفقا إياه بعبارة “الحمد لله”.
#أكشن_يا_دوري🇸🇦شاهد #بالفيديو 📽-#المحللون بلسان واحد يٌجمعون على أن #عزالدين_دوخة 🇩🇿 أحسن #حارس في #الدوري_السعودي_للمحترفين بعد مرور 9 جولات.Bravo capitano 💪🏿{الحمد لله}#Zino admin 👤
Publié par Doukha Azzedine sur vendredi 17 novembre 2017
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