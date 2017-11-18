أقرّ محللي الدوري السعودي، بأن الدولي الجزائري السابق عزالدين دوخة، يعتبر أفضل حارس في دوري المحترفين بعد مرور 9 جولات.

و أجمع ضيوف إحدى القنوات العربية على التألق الكبير لحارس نادي أُحد، الذي يستحق العودة إلى الخضر بعد غياب طويل.

و نشر دوخة الفيديو على صفحته الرسمية في “الفايسبوك”، مرفقا إياه بعبارة “الحمد لله”.