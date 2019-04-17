“دوخة” :”الحُراس الجزائريون هم الأفضل في السعودية”

إعتبر الدولي الجزائري، “عز الدين دوخة”، بأن مُواطنيه “رايس وهاب مبولحي” و”مليك عسلة”، هم أفضل الحُراس في السعودية هذا الموسم.

وقال في هذا الشأن لموقع “سبورت 360″ :”بالنسبة لي أفضل الحُراس الأجانب في دورينا، هم أبناء بلدي الجزائر، مبولحي وعسلة”.

ويُقدم الثلاثي الجزائري عروضا مُحترمة في دوري “محمد بن سلمان” للمُحترفين، رفقة كل من ناديي “الإتفاق” و”الحزم” و”الرائد” على التوالي.

يُذكر بأن “مبولحي” و”دوخة” ضامنان لمكانتهما مع المنتخب الوطني حاليا، في وقت يُحاول فيه “عسلة” لفت أنظار طاقم، جمال بلماضي.