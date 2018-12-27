دوخة: “الرائد هو الأفضل في داربي القصيم”

إعتبر الدولي الجزائري، عز الدين دوخة، حارس نادي الرائد السعودي، أن فريقه يعد الأفضل في داربي منطقة “القصيم”، الذي يجمعهم بنادي التعاون.

وصرح عز الدين دوخة، للصحافة المحلية: “الفوز على نادي التعاون، في داربي القصيم، جاء بفضل التركيز ورغبة اللاعبين.. الرائد كبير القصيم والحقيقة لا تغضب أحدا”.

وأضاف: “هدفنا الآن هو ضمان البقاء، وفي حال تحقق ذلك سنسعى للمراكز المتقدمة، والرئيس فهد المطوع يقوم بعمل جبار لذلك”.

يذكر أن عز الدين دوخة، فاز رفقة ناديه الرائد السعودي، بنتيجة 2-1، داربي “القصيم”، الذي جمعهم بنادي التعاون.