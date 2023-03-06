دوخة: “الزمالك بنقطة ولم يفقد الأمل والبعض يتحدث وكأننا أقصينا”

تحسر حارس شباب بلوزداد، عز الدين دوخة، على الأحكام المسبقة التي طالت فريقه، بمجرد السقوط في لقاء الجولة الثالثة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، أمام المريخ السوداني.

وفي ندوة صحفية عقدها اليوم الاثنين، تحسبا لمباراة أمام ممثل الكرة السوداني، المقررة غدا الثلاثاء، أكد دوخة بأن حظوظ فريقه لا تزال قائمة في المجموعة الرابعة، رغم أن البعض حكم على ناديه بالإقصاء.

وأوضح حامي عرين الشباب حول هذه النقطة: “بعد خسارتنا ذهابا أمام المريخ السوداني، البعض تحدث عن خسارة قاسية… وكأننا أقصينا”

كما أكد دوخة، أن لاعبي بلوزداد، لم يفقدوا الأمل، وكلهم عزم على حصد أكبر عدد من النقاط في اللقاءات الثلاث المتبقية، مضيفا: “سنقدم كل شيء من أجل الفوز والتأهل…الزمالك يملك نقطة ولم يفقد الأمل، فكيف لنا أن نفقد الأمل ونحن بـ 3 نقاط وأمامنا 3 لقاءات منها اثنين داخل الديار.”

وفي السياق ذاته، أبرز دوخة، بأن لاعبي شباب بلوزداد، سيلعبون كامل حظوظهم إلى غاية آخر مباراة من دور المجموعات، وعن لقاء الغد علق قائلا: “كلاعبين الشيء المهم في مثل هذه المباريات هي أن تكون المعنويات جيدة، وسنقدم أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز.”