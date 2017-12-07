دوخة:” القدس عاصمة فلسطين “

الرياضة
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دوخة:” القدس عاصمة فلسطين “
بقلم عبد النور حواز

عبر الحارس عزالدين دوخة عن تضامنه العميق مع الشعب الفلسطيني عقب قرار الرئيس الأمريكي “ترامب” بترسيم “القدس” عاصمة للكيان الصهيوني.

وكتب الحارس الدولي الجزائري على صفحته الرسمية “أنستغرام”:”إذا وقفنا مع فلسطين ليس فقط لأننا فلسطينيون أو عرب “.

وأضاف حارس مرمى نادي أحد السعودي :” بل نقف معها لأنها إمتحان يومي لضمير حكام العرب”.

وأرفق الحارس السابق لإتحاد الحراش ما نشره بصورة له بعلم فلسطين وعبارة :”القدس عاصمة فلسطين”.

وتُعتبر خرجة دوخة عادية خاصة وأنه من اللاعبين اللذين يتميزون بأخلاق عالية.

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