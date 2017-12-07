دوخة:” القدس عاصمة فلسطين “

عبر الحارس عزالدين دوخة عن تضامنه العميق مع الشعب الفلسطيني عقب قرار الرئيس الأمريكي “ترامب” بترسيم “القدس” عاصمة للكيان الصهيوني.

وكتب الحارس الدولي الجزائري على صفحته الرسمية “أنستغرام”:”إذا وقفنا مع فلسطين ليس فقط لأننا فلسطينيون أو عرب “.

وأضاف حارس مرمى نادي أحد السعودي :” بل نقف معها لأنها إمتحان يومي لضمير حكام العرب”.

وأرفق الحارس السابق لإتحاد الحراش ما نشره بصورة له بعلم فلسطين وعبارة :”القدس عاصمة فلسطين”.

وتُعتبر خرجة دوخة عادية خاصة وأنه من اللاعبين اللذين يتميزون بأخلاق عالية.