دوخة: “المدرب بن يحي سهل مهمتي وهناك تفاهم كبير بيننا”

أكد مدرب حراس مرمى مولودية الجزائر، عز الدين دوخة، وجود انسجام كبير بينه وبين مدرب الفريق خالد بن يحي.

وقال دوخة، في تصريح للصفحة الرسمية للمولودية: “لم أشعر أني غريب في الطاقم الفني للمدرب بن يحي، الذي تلقيت منه ترحيب كبير”.

كما أضاف: “هناك تفاهم كبير بيني، وبين المدرب بن يحي، وسهل مهمتي مع اللاعبين الذين أعرفهم جيدا”.

وتابع عز الدين دوخة: “أنا في بيتي، ولست غريبا عن فريق مولودية الجزائر، وأتمنى تقديم الإضافة المنتظرة مني للفريق”.