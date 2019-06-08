دوخة : “بفضل بلماضي.. لأول مرة يمر المعسكر بهذه الروح “

الرياضة
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دوخة : “بفضل بلماضي.. لأول مرة يمر المعسكر بهذه الروح “
بقلم يونس رزيق

أشاد الحارس الدولي الجزائري، عز الدين دوخة، بالناخب الوطني جمال بلماضي، الذي أعاد الروح العائلية لتشكيلة الخضر منذ إشرافه على العارضة الفنية للمنتخب.

وتحدث دوخة عن تربص سيدي موسى خلال المنطقة المختلطة التي نشطها بمطار هواري بومدين قبل تنقل التشكيلة الوطنية إلى العاصمة القطرية الدوحة قائلا:

“نحن على أتم الإستعداد لهذا الكان، لأول مرة يكون المعسكر بهذه الروح في هذا المجموعة، وذلك بفضل الناخب الوطني جمال بلماضي “.

وأضاف: “المرحلة الأولى من التربص كانت جيدة في الجزائر، وإنّ شاء الله الهدف كما قال المدرب هو التتويج بالكان، ولن يكون سهلا”.


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