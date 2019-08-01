دوخة: “بلماضي يستحق جائزة أفضل مدرب في العالم”

أشاد الحارس الدولي الجزائري، عزالدين دوخة، بالناخب الوطني جمال بلماضي، مؤكدا أحقيته في التتويج بجائزة أفضل مدرب في العالم.

وصرح عزالدين دوخة، لتلفزيون “النهار”: “شرف كبير للجزائر، ولجمال بلماضي، التواجد في هذه القائمة، وأضن أنه يستحق هذه الجائزة”.

وأضاف: “حتى لو لم ينل بلماضي هذه الجائزة، أضن أن تواجده ضمن قائمة المرشحين، يعد في حد ذاته تتويجا، حيث تمكن في لاموسم واحد من صناعة فريقين”.

وتابع: “بلماضي أحرز كأس إفريقيا، ويستحق كل التقدير والإحترام على ذلك، أتمنى أن يتوج بهذه الجائزة، وسأكون أو من يدعو له لإحرازها”.