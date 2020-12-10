دوخة : ” بوداوي سافر إلى فلسطين وليس إلى الكيان الصهيوني”

دافع الحارس الدولي الجزائري عز الدين دوخة عن زميله في المنتخب الوطني “هشام بوداوي”، عقب تعرضه لحملة كبيرة من الانتقادات بسبب سفره إلى الاراضي المحتلة رفقة فريقه نيس الفرنسي.

ونشر الحارس الدولي الجزائري تعليقا على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي انستغرام قال فيه:

“”اود التطرق لموضوع هشام بوداوي، بعض الصفحات سامحهم الله وبعض القنوات تذهب إلى مسقط رأسه وتحاور الناس في الشارع، وتحمله المسؤولية لتنقاه إلى أرض فلسطين، وليس غلى تل ابيبلانها ليست معترف بها كدولة عمدنا كجزائريين، للاسف لم نصل لمستوى الإحتراف في الفكر، أو في الكرة أو في جدالات اخرى فعار ان يصل ببعض المواقع تكتب عليه غلى مزبلة التاريخ وماشابه ذلك، ليكن في علمكم أنها مجرد مباراة ولا دخل للقضية الفلسطينية في الموضوع كما يعلم الجميع أن فلسطين وقضيتها بالنسبة لنا كجزائريين تاريخ من تاريخ الجزائر العظيم في القلب والدم ومن المؤكد ان بوداوي له نفس الاحساس تجاه هاته القضية لأنه جزائري الاصل، فاتقوا الله في أنفسكم هذا بشر ولديه أم و اب وإخوة فلا تجعلوا من الموضوع حدث الساعة فهشام لا يزال شابا والمستقبل أمامه وهو مرغم على إحترام عقده مع فريقه مهما كلف الأمر خاصة أن ناديه يمر بمرحاة صعبة لسوء النتائج ، فبالنسبة لهشام سافر لفلسطين وليس إلى اسرائيل، إلا إذا إعترفتم أنتم بهذه الدولة فهذا كلام آخر ..سلام”.