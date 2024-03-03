دوخة :”بيتكوفيتش لن يستبعد اللاعبين المخضرمين مثل سليماني وبلايلي”

وصف الحارس الدولي السابق عز الدين دوخة أن مهمة الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش في قيادة الخضر إلى المونديال بـ “السهلة”.

وقال عز الدين دوخة لدى حلوله ضيفا على حصة تساؤلات بقناة النهار، اليوم الأحد، “لا نستطيع إبعاد جميع اللاعبين في المنتخب لأنه سيكون خطأ كبير، أضن أن المدرب بيتكوفيتش لا اضن أنه سيستبعد على سليماني وبلايلي وبونجاح، وخاصة في الهجوم لأن الخيارات ليست موجودة”.

كما أضاف دوخة “ستكون هناك ثورة في التشكيلة لكنها ستكون بذكاء، سيتكون لديه ورشة عمل كبيرة في الدفاع”.

وقال الحارس السابق لفريق شباب بلوزداد “تجربة جديد بالنسبة لمدرب جديد لن يعرف إفريقيا جيدا، هناك مدربين مثله وحققوا تجارب جيدة، و تأهلوا إلى الأدوار النهائية، الأمر الذي في صالحنا هو أنه نترأس المجموعة، تنقصنا نقاط فقط من أجل التأهل إلى كأس العالم”.

كما ختم ابن مدينة الشلف “المناصب ستكون غالية في المنتخب، و هذا أمر جميل بالنسبة للمنتخب الوطني”.