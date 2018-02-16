دوخة: ” تلقيت إتصالا من الفاف وسأعود للخضر في شهر مارس”

أكد الحارس الجزائري لفريق أُحد السعودي، عز الدين دوخة، أنه تلقى اتصالا من طرف الفاف من أجل استدعائه لتربص المنتخب الوطني القادم.

وأجرى عز الدين دوخة حوارا مع صحيفة “الرياضية” السعودية، تحدث فيه عن تكيفه مع البطولة السعودية في أول موسم له.

وقال: “تحصلت على لقب أفضل حارس في الدوري الجزائري لمدة 6 أعوام، ولعبت في المنتخب من عام 2011 وحتى 2016 “.

وأضاف: ” المشكلة كانت في عدم الإستقرار وتغيير المدربين على مستوى المنتخب الجزائري، وقد تكون هناك معلومات خاطئة وصلت للمدربين عني في ذلك الوقت”.

وإختتم دوخة حديثه قائلا:

“الحمد لله تلقيت قبل شهر اتصالا من الإتحاد الجزائري يطلب معلومات عن نادي أُحد، وهو أمر إيجابي وقد تشاهدونني قريبا في شهر مارس أدافع عن ألوان المنتخب الجزائري.”